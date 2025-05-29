QuotazioniSezioni
Valute / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc

121.81 USD 0.22 (0.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARW ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 120.85 e ad un massimo di 122.73.

Segui le dinamiche di Arrow Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
120.85 122.73
Intervallo Annuale
86.50 137.81
Chiusura Precedente
121.59
Apertura
122.46
Bid
121.81
Ask
122.11
Minimo
120.85
Massimo
122.73
Volume
406
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
-1.81%
Variazione Semestrale
17.54%
Variazione Annuale
-7.59%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev