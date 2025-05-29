Valute / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
121.81 USD 0.22 (0.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARW ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 120.85 e ad un massimo di 122.73.
Segui le dinamiche di Arrow Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ARW News
Intervallo Giornaliero
120.85 122.73
Intervallo Annuale
86.50 137.81
- Chiusura Precedente
- 121.59
- Apertura
- 122.46
- Bid
- 121.81
- Ask
- 122.11
- Minimo
- 120.85
- Massimo
- 122.73
- Volume
- 406
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- -1.81%
- Variazione Semestrale
- 17.54%
- Variazione Annuale
- -7.59%