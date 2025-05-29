通貨 / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
122.86 USD 3.72 (3.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARWの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり119.33の安値と123.13の高値で取引されました。
Arrow Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARW News
- Arrow Electronics CEOの離脱は戦略的転換と無関係
- Arrow Electronics CEO seperation not related to strategic shift
- アロー・エレクトロニクス株、CEO退任で下落
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- アロー・エレクトロニクス、ウィリアム・オースティンを暫定CEOに任命
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
1日のレンジ
119.33 123.13
1年のレンジ
86.50 137.81
- 以前の終値
- 119.14
- 始値
- 120.29
- 買値
- 122.86
- 買値
- 123.16
- 安値
- 119.33
- 高値
- 123.13
- 出来高
- 773
- 1日の変化
- 3.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.96%
- 6ヶ月の変化
- 18.56%
- 1年の変化
- -6.79%
