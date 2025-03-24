货币 / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
120.68 USD 6.23 (4.91%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARW汇率已更改-4.91%。当日，交易品种以低点120.00和高点122.11进行交易。
关注Arrow Electronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARW新闻
- Arrow Electronics股价在CEO离职后下跌
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- Arrow Electronics任命William Austen为临时CEO
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
日范围
120.00 122.11
年范围
86.50 137.81
- 前一天收盘价
- 126.91
- 开盘价
- 120.04
- 卖价
- 120.68
- 买价
- 120.98
- 最低价
- 120.00
- 最高价
- 122.11
- 交易量
- 328
- 日变化
- -4.91%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- 16.45%
- 年变化
- -8.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 预测值
- 前值