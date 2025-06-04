Divisas / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
119.14 USD 7.77 (6.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARW de hoy ha cambiado un -6.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 118.50, mientras que el máximo ha alcanzado 122.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arrow Electronics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ARW News
- Salida de CEO de Arrow Electronics no está relacionada con cambio estratégico
- Arrow Electronics CEO seperation not related to strategic shift
- Las acciones de Arrow Electronics caen tras la salida del director ejecutivo
- Acciones de Arrow Electronics caen tras salida del CEO
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- Arrow Electronics nombra a William Austen como director ejecutivo interino
- Arrow Electronics nombra a William Austen como CEO interino
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
Rango diario
118.50 122.11
Rango anual
86.50 137.81
- Cierres anteriores
- 126.91
- Open
- 120.04
- Bid
- 119.14
- Ask
- 119.44
- Low
- 118.50
- High
- 122.11
- Volumen
- 2.519 K
- Cambio diario
- -6.12%
- Cambio mensual
- -3.96%
- Cambio a 6 meses
- 14.97%
- Cambio anual
- -9.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B