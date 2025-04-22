Währungen / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
122.86 USD 3.72 (3.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARW hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.33 bis zu einem Hoch von 123.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arrow Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARW News
- Arrow Electronics CEO seperation not related to strategic shift
- Arrow Electronics: Aktie fällt nach abruptem CEO-Wechsel
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- Arrow Electronics ernennt William Austen zum Interims-CEO
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
119.33 123.13
Jahresspanne
86.50 137.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.14
- Eröffnung
- 120.29
- Bid
- 122.86
- Ask
- 123.16
- Tief
- 119.33
- Hoch
- 123.13
- Volumen
- 773
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- -0.96%
- 6-Monatsänderung
- 18.56%
- Jahresänderung
- -6.79%
