ARW: Arrow Electronics Inc

122.86 USD 3.72 (3.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARW hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.33 bis zu einem Hoch von 123.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arrow Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.33 123.13
Jahresspanne
86.50 137.81
Vorheriger Schlusskurs
119.14
Eröffnung
120.29
Bid
122.86
Ask
123.16
Tief
119.33
Hoch
123.13
Volumen
773
Tagesänderung
3.12%
Monatsänderung
-0.96%
6-Monatsänderung
18.56%
Jahresänderung
-6.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K