Moedas / ARW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ARW: Arrow Electronics Inc
120.58 USD 1.44 (1.21%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARW para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.33 e o mais alto foi 120.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Arrow Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARW Notícias
- Saída do CEO da Arrow Electronics não está relacionada a mudança estratégica
- Arrow Electronics CEO seperation not related to strategic shift
- Ações da Arrow Electronics caem após saída do CEO
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- Arrow Electronics nomeia William Austen como CEO interino
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
Faixa diária
119.33 120.63
Faixa anual
86.50 137.81
- Fechamento anterior
- 119.14
- Open
- 120.29
- Bid
- 120.58
- Ask
- 120.88
- Low
- 119.33
- High
- 120.63
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- -2.80%
- Mudança de 6 meses
- 16.36%
- Mudança anual
- -8.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh