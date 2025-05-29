통화 / ARW
ARW: Arrow Electronics Inc
121.59 USD 1.27 (1.03%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARW 환율이 오늘 -1.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 119.85이고 고가는 123.40이었습니다.
Arrow Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ARW News
- 애로우 일렉트로닉스 CEO 교체, 전략 변화와 무관
- Arrow Electronics CEO seperation not related to strategic shift
- 애로우 일렉트로닉스, CEO 사임 후 주가 하락
- Arrow Electronics stock falls after CEO departure
- 애로우 일렉트로닉스, 윌리엄 오스틴을 임시 CEO로 임명
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
일일 변동 비율
119.85 123.40
년간 변동
86.50 137.81
- 이전 종가
- 122.86
- 시가
- 123.40
- Bid
- 121.59
- Ask
- 121.89
- 저가
- 119.85
- 고가
- 123.40
- 볼륨
- 1.373 K
- 일일 변동
- -1.03%
- 월 변동
- -1.98%
- 6개월 변동
- 17.33%
- 년간 변동율
- -7.75%
