Валюты / ARW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARW: Arrow Electronics Inc
126.91 USD 0.55 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARW за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.58, а максимальная — 127.56.
Следите за динамикой Arrow Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARW
- Arrow Electronics назначает Уильяма Остена временным CEO
- Arrow Electronics names William Austen as interim CEO
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Arrow Electronics CEO Kerins buys $991k in company stock
- Arrow (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow (ARW) Q2 Revenue Jumps 10%
- Arrow Electronics Q2 2025 slides: Revenue jumps 10% but margins compress
- Arrow Electronics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arrow Electronics shares tumble on weak earnings guidance
- Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Vltava Fund Q2 2025 Letter To Shareholders
- Arrow Electronics Stock: Signs Of A Turn, But No Rush To Chase (NYSE:ARW)
- Arrow Electronics and Nonprofit N50 Project Launch New Digital Lab at Indianapolis Middle School
- Arrow Electronics at Bank of America Conference: Optimism Amid Recovery
- Arrow Electronics Joins Hedera Council to Advance Supply Chain Solutions
- Truist Securities holds Arrow Electronics stock at $118 target
- Arrow Electronics Earns Dual Honors as Dell Technologies Partner of the Year
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- FXL: Technology Sector Dashboard For March (NYSEARCA:FXL)
- Arrow Electronics Stock Is Poised For An Upcycle (NYSE:ARW)
Дневной диапазон
125.58 127.56
Годовой диапазон
86.50 137.81
- Предыдущее закрытие
- 127.46
- Open
- 127.47
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Low
- 125.58
- High
- 127.56
- Объем
- 663
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 22.46%
- Годовое изменение
- -3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.