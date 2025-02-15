КотировкиРазделы
Валюты / ARW
Назад в Рынок акций США

ARW: Arrow Electronics Inc

126.91 USD 0.55 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARW за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.58, а максимальная — 127.56.

Следите за динамикой Arrow Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ARW

Дневной диапазон
125.58 127.56
Годовой диапазон
86.50 137.81
Предыдущее закрытие
127.46
Open
127.47
Bid
126.91
Ask
127.21
Low
125.58
High
127.56
Объем
663
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
22.46%
Годовое изменение
-3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.