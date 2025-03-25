FiyatlarBölümler
Dövizler / ARQQW
Geri dön - Hisse senetleri

ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants

0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARQQW fiyatı bugün 121.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4400 ve Yüksek fiyatı olarak 1.0000 aralığında işlem gördü.

Arqit Quantum Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARQQW haberleri

Günlük aralık
0.4400 1.0000
Yıllık aralık
0.0507 4.4000
Önceki kapanış
0.4431
Açılış
0.4416
Satış
0.9799
Alış
0.9829
Düşük
0.4400
Yüksek
1.0000
Hacim
761
Günlük değişim
121.15%
Aylık değişim
476.41%
6 aylık değişim
-51.49%
Yıllık değişim
1224.19%
21 Eylül, Pazar