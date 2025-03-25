Dövizler / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARQQW fiyatı bugün 121.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4400 ve Yüksek fiyatı olarak 1.0000 aralığında işlem gördü.
Arqit Quantum Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ARQQW haberleri
Günlük aralık
0.4400 1.0000
Yıllık aralık
0.0507 4.4000
- Önceki kapanış
- 0.4431
- Açılış
- 0.4416
- Satış
- 0.9799
- Alış
- 0.9829
- Düşük
- 0.4400
- Yüksek
- 1.0000
- Hacim
- 761
- Günlük değişim
- 121.15%
- Aylık değişim
- 476.41%
- 6 aylık değişim
- -51.49%
- Yıllık değişim
- 1224.19%
21 Eylül, Pazar