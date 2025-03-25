Devises / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARQQW a changé de 121.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4400 et à un maximum de 1.0000.
Suivez la dynamique Arqit Quantum Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
0.4400 1.0000
Range Annuel
0.0507 4.4000
- Clôture Précédente
- 0.4431
- Ouverture
- 0.4416
- Bid
- 0.9799
- Ask
- 0.9829
- Plus Bas
- 0.4400
- Plus Haut
- 1.0000
- Volume
- 761
- Changement quotidien
- 121.15%
- Changement Mensuel
- 476.41%
- Changement à 6 Mois
- -51.49%
- Changement Annuel
- 1224.19%
20 septembre, samedi