ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants

0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARQQW a changé de 121.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4400 et à un maximum de 1.0000.

Suivez la dynamique Arqit Quantum Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4400 1.0000
Range Annuel
0.0507 4.4000
Clôture Précédente
0.4431
Ouverture
0.4416
Bid
0.9799
Ask
0.9829
Plus Bas
0.4400
Plus Haut
1.0000
Volume
761
Changement quotidien
121.15%
Changement Mensuel
476.41%
Changement à 6 Mois
-51.49%
Changement Annuel
1224.19%
20 septembre, samedi