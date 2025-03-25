通貨 / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.4431 USD 0.2681 (153.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARQQWの今日の為替レートは、153.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2001の安値と0.4960の高値で取引されました。
Arqit Quantum Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.2001 0.4960
1年のレンジ
0.0507 4.4000
- 以前の終値
- 0.1750
- 始値
- 0.2200
- 買値
- 0.4431
- 買値
- 0.4461
- 安値
- 0.2001
- 高値
- 0.4960
- 出来高
- 526
- 1日の変化
- 153.20%
- 1ヶ月の変化
- 160.65%
- 6ヶ月の変化
- -78.06%
- 1年の変化
- 498.78%
