통화 / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARQQW 환율이 오늘 121.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.4400이고 고가는 1.0000이었습니다.
Arqit Quantum Inc - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.4400 1.0000
년간 변동
0.0507 4.4000
- 이전 종가
- 0.4431
- 시가
- 0.4416
- Bid
- 0.9799
- Ask
- 0.9829
- 저가
- 0.4400
- 고가
- 1.0000
- 볼륨
- 761
- 일일 변동
- 121.15%
- 월 변동
- 476.41%
- 6개월 변동
- -51.49%
- 년간 변동율
- 1224.19%
20 9월, 토요일