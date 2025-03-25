QuotazioniSezioni
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants

0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARQQW ha avuto una variazione del 121.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4400 e ad un massimo di 1.0000.

Segui le dinamiche di Arqit Quantum Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.4400 1.0000
Intervallo Annuale
0.0507 4.4000
Chiusura Precedente
0.4431
Apertura
0.4416
Bid
0.9799
Ask
0.9829
Minimo
0.4400
Massimo
1.0000
Volume
761
Variazione giornaliera
121.15%
Variazione Mensile
476.41%
Variazione Semestrale
-51.49%
Variazione Annuale
1224.19%
