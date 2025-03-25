Valute / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.9799 USD 0.5368 (121.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARQQW ha avuto una variazione del 121.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4400 e ad un massimo di 1.0000.
Segui le dinamiche di Arqit Quantum Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.4400 1.0000
Intervallo Annuale
0.0507 4.4000
- Chiusura Precedente
- 0.4431
- Apertura
- 0.4416
- Bid
- 0.9799
- Ask
- 0.9829
- Minimo
- 0.4400
- Massimo
- 1.0000
- Volume
- 761
- Variazione giornaliera
- 121.15%
- Variazione Mensile
- 476.41%
- Variazione Semestrale
- -51.49%
- Variazione Annuale
- 1224.19%
21 settembre, domenica