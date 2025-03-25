Moedas / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.4431 USD 0.2681 (153.20%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARQQW para hoje mudou para 153.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2001 e o mais alto foi 0.4960.
Veja a dinâmica do par de moedas Arqit Quantum Inc - Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.2001 0.4960
Faixa anual
0.0507 4.4000
- Fechamento anterior
- 0.1750
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.4431
- Ask
- 0.4461
- Low
- 0.2001
- High
- 0.4960
- Volume
- 526
- Mudança diária
- 153.20%
- Mudança mensal
- 160.65%
- Mudança de 6 meses
- -78.06%
- Mudança anual
- 498.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh