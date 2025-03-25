KurseKategorien
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants

0.8901 USD 0.4470 (100.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARQQW hat sich für heute um 100.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4400 bis zu einem Hoch von 0.9998 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arqit Quantum Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.4400 0.9998
Jahresspanne
0.0507 4.4000
Vorheriger Schlusskurs
0.4431
Eröffnung
0.4416
Bid
0.8901
Ask
0.8931
Tief
0.4400
Hoch
0.9998
Volumen
620
Tagesänderung
100.88%
Monatsänderung
423.59%
6-Monatsänderung
-55.94%
Jahresänderung
1102.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K