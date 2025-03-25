Währungen / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.8901 USD 0.4470 (100.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARQQW hat sich für heute um 100.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4400 bis zu einem Hoch von 0.9998 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arqit Quantum Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.4400 0.9998
Jahresspanne
0.0507 4.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4431
- Eröffnung
- 0.4416
- Bid
- 0.8901
- Ask
- 0.8931
- Tief
- 0.4400
- Hoch
- 0.9998
- Volumen
- 620
- Tagesänderung
- 100.88%
- Monatsänderung
- 423.59%
- 6-Monatsänderung
- -55.94%
- Jahresänderung
- 1102.84%
