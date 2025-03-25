Divisas / ARQQW
ARQQW: Arqit Quantum Inc - Warrants
0.1750 USD 0.0050 (2.94%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARQQW de hoy ha cambiado un 2.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1383, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arqit Quantum Inc - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.1383 0.1800
Rango anual
0.0507 4.4000
- Cierres anteriores
- 0.1700
- Open
- 0.1800
- Bid
- 0.1750
- Ask
- 0.1780
- Low
- 0.1383
- High
- 0.1800
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 2.94%
- Cambio mensual
- 2.94%
- Cambio a 6 meses
- -91.34%
- Cambio anual
- 136.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B