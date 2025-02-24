Dövizler / AREN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AREN: The Arena Group Holdings Inc
6.05 USD 0.21 (3.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AREN fiyatı bugün 3.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.72 ve Yüksek fiyatı olarak 6.07 aralığında işlem gördü.
The Arena Group Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AREN haberleri
- The Arena Group reports second-quarter earnings
- Arena Group Holdings appoints BDO USA as new independent auditor
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Arena Group joins Russell 2000 Index, expanding investor visibility
- Arena Group: From Turnaround To Growth Story (NYSE:AREN)
- Arena Group Holdings: Why The Recovery May Not Be Over Just Yet (AREN)
- Arena Group regains NYSE American listing compliance
- Arena Group Posts Third Consecutive Profitable Quarter in Q1 2025 with $4.0 Million in Net Income
- The Arena Group reports first-quarter earnings
- Beverage billionaire offers lessons from time driving a cab
- Beverage billionaire dismisses silly corporate titles
- Beverage billionaire has sharp words for consultants
- Beverage billionaire shares his prime directive for success
- Beverage billionaire has blunt take on work-life balance
- You'll learn more about management from mom than an MBA, says beverage billionaire
- Billionaire delivers blunt words on Wall Street, investing
- 5-hour Energy billionaire reveals top business hack
Günlük aralık
5.72 6.07
Yıllık aralık
0.56 10.05
- Önceki kapanış
- 5.84
- Açılış
- 5.79
- Satış
- 6.05
- Alış
- 6.35
- Düşük
- 5.72
- Yüksek
- 6.07
- Hacim
- 641
- Günlük değişim
- 3.60%
- Aylık değişim
- 1.68%
- 6 aylık değişim
- 257.99%
- Yıllık değişim
- 611.76%
21 Eylül, Pazar