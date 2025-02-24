Divisas / AREN
AREN: The Arena Group Holdings Inc
5.68 USD 0.02 (0.35%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AREN de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.51, mientras que el máximo ha alcanzado 5.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Arena Group Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AREN News
- The Arena Group reports second-quarter earnings
- Arena Group Holdings appoints BDO USA as new independent auditor
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Arena Group joins Russell 2000 Index, expanding investor visibility
- Arena Group: From Turnaround To Growth Story (NYSE:AREN)
- Arena Group Holdings: Why The Recovery May Not Be Over Just Yet (AREN)
- Arena Group regains NYSE American listing compliance
- Arena Group Posts Third Consecutive Profitable Quarter in Q1 2025 with $4.0 Million in Net Income
- The Arena Group reports first-quarter earnings
- Beverage billionaire offers lessons from time driving a cab
- Beverage billionaire dismisses silly corporate titles
- Beverage billionaire has sharp words for consultants
- Beverage billionaire shares his prime directive for success
- Beverage billionaire has blunt take on work-life balance
- You'll learn more about management from mom than an MBA, says beverage billionaire
- Billionaire delivers blunt words on Wall Street, investing
- 5-hour Energy billionaire reveals top business hack
Rango diario
5.51 5.75
Rango anual
0.56 10.05
- Cierres anteriores
- 5.66
- Open
- 5.67
- Bid
- 5.68
- Ask
- 5.98
- Low
- 5.51
- High
- 5.75
- Volumen
- 368
- Cambio diario
- 0.35%
- Cambio mensual
- -4.54%
- Cambio a 6 meses
- 236.09%
- Cambio anual
- 568.24%
