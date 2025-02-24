Валюты / AREN
AREN: The Arena Group Holdings Inc
5.66 USD 0.31 (5.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AREN за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.53, а максимальная — 6.04.
Следите за динамикой The Arena Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AREN
- The Arena Group reports second-quarter earnings
- Arena Group Holdings appoints BDO USA as new independent auditor
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Arena Group joins Russell 2000 Index, expanding investor visibility
- Arena Group: From Turnaround To Growth Story (NYSE:AREN)
- Arena Group Holdings: Why The Recovery May Not Be Over Just Yet (AREN)
- Arena Group regains NYSE American listing compliance
- Arena Group Posts Third Consecutive Profitable Quarter in Q1 2025 with $4.0 Million in Net Income
- The Arena Group reports first-quarter earnings
- Beverage billionaire offers lessons from time driving a cab
- Beverage billionaire dismisses silly corporate titles
- Beverage billionaire has sharp words for consultants
- Beverage billionaire shares his prime directive for success
- Beverage billionaire has blunt take on work-life balance
- You'll learn more about management from mom than an MBA, says beverage billionaire
- Billionaire delivers blunt words on Wall Street, investing
- 5-hour Energy billionaire reveals top business hack
Дневной диапазон
5.53 6.04
Годовой диапазон
0.56 10.05
- Предыдущее закрытие
- 5.97
- Open
- 6.04
- Bid
- 5.66
- Ask
- 5.96
- Low
- 5.53
- High
- 6.04
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -5.19%
- Месячное изменение
- -4.87%
- 6-месячное изменение
- 234.91%
- Годовое изменение
- 565.88%
