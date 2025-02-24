КотировкиРазделы
Валюты / AREN
Назад в Рынок акций США

AREN: The Arena Group Holdings Inc

5.66 USD 0.31 (5.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AREN за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.53, а максимальная — 6.04.

Следите за динамикой The Arena Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AREN

Дневной диапазон
5.53 6.04
Годовой диапазон
0.56 10.05
Предыдущее закрытие
5.97
Open
6.04
Bid
5.66
Ask
5.96
Low
5.53
High
6.04
Объем
309
Дневное изменение
-5.19%
Месячное изменение
-4.87%
6-месячное изменение
234.91%
Годовое изменение
565.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.