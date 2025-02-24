QuotazioniSezioni
Valute / AREN
Tornare a Azioni

AREN: The Arena Group Holdings Inc

6.05 USD 0.21 (3.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AREN ha avuto una variazione del 3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.72 e ad un massimo di 6.07.

Segui le dinamiche di The Arena Group Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AREN News

Intervallo Giornaliero
5.72 6.07
Intervallo Annuale
0.56 10.05
Chiusura Precedente
5.84
Apertura
5.79
Bid
6.05
Ask
6.35
Minimo
5.72
Massimo
6.07
Volume
641
Variazione giornaliera
3.60%
Variazione Mensile
1.68%
Variazione Semestrale
257.99%
Variazione Annuale
611.76%
21 settembre, domenica