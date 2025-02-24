Währungen / AREN
AREN: The Arena Group Holdings Inc
5.88 USD 0.04 (0.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AREN hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.72 bis zu einem Hoch von 5.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Arena Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.72 5.98
Jahresspanne
0.56 10.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.84
- Eröffnung
- 5.79
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Tief
- 5.72
- Hoch
- 5.98
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -1.18%
- 6-Monatsänderung
- 247.93%
- Jahresänderung
- 591.76%
