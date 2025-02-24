KurseKategorien
AREN: The Arena Group Holdings Inc

5.88 USD 0.04 (0.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AREN hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.72 bis zu einem Hoch von 5.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Arena Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.72 5.98
Jahresspanne
0.56 10.05
Vorheriger Schlusskurs
5.84
Eröffnung
5.79
Bid
5.88
Ask
6.18
Tief
5.72
Hoch
5.98
Volumen
106
Tagesänderung
0.68%
Monatsänderung
-1.18%
6-Monatsänderung
247.93%
Jahresänderung
591.76%
