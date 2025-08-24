FiyatlarBölümler
Dövizler / ARE
Geri dön - Hisse senetleri

ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc

86.23 USD 1.25 (1.43%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARE fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.16 ve Yüksek fiyatı olarak 88.23 aralığında işlem gördü.

Alexandria Real Estate Equities Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARE haberleri

Günlük aralık
86.16 88.23
Yıllık aralık
67.38 123.11
Önceki kapanış
87.48
Açılış
87.92
Satış
86.23
Alış
86.53
Düşük
86.16
Yüksek
88.23
Hacim
2.472 K
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
5.80%
6 aylık değişim
-7.55%
Yıllık değişim
-27.62%
21 Eylül, Pazar