ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc

86.23 USD 1.25 (1.43%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARE a changé de -1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.16 et à un maximum de 88.23.

Suivez la dynamique Alexandria Real Estate Equities Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
86.16 88.23
Range Annuel
67.38 123.11
Clôture Précédente
87.48
Ouverture
87.92
Bid
86.23
Ask
86.53
Plus Bas
86.16
Plus Haut
88.23
Volume
2.472 K
Changement quotidien
-1.43%
Changement Mensuel
5.80%
Changement à 6 Mois
-7.55%
Changement Annuel
-27.62%
20 septembre, samedi