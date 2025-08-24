Валюты / ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
85.78 USD 0.18 (0.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARE за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.86, а максимальная — 86.58.
Следите за динамикой Alexandria Real Estate Equities Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARE
Дневной диапазон
84.86 86.58
Годовой диапазон
67.38 123.11
- Предыдущее закрытие
- 85.60
- Open
- 85.87
- Bid
- 85.78
- Ask
- 86.08
- Low
- 84.86
- High
- 86.58
- Объем
- 1.625 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 5.25%
- 6-месячное изменение
- -8.03%
- Годовое изменение
- -28.00%
