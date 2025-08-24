КотировкиРазделы
ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc

85.78 USD 0.18 (0.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARE за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.86, а максимальная — 86.58.

Следите за динамикой Alexandria Real Estate Equities Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
84.86 86.58
Годовой диапазон
67.38 123.11
Предыдущее закрытие
85.60
Open
85.87
Bid
85.78
Ask
86.08
Low
84.86
High
86.58
Объем
1.625 K
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
5.25%
6-месячное изменение
-8.03%
Годовое изменение
-28.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.