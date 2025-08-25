Divisas / ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
85.19 USD 0.59 (0.69%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARE de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.16, mientras que el máximo ha alcanzado 88.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alexandria Real Estate Equities Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ARE News
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Raymond James sube Healthpeak y baja Healthcare Realty a Underperform
- Evercore ISI mejora la calificación de Alexandria Real Estate a Mejor Rendimiento
- Alexandria Real Estate Stock: Why This REIT Remains A Top Pick (NYSE:ARE)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.78%
- The Best Ultra-High-Yield Dividend Stock to Invest $1,000 in Right Now
- Deep Undervaluation Makes SEGRO A Potential Acquisition Target (OTCMKTS:SEGXF)
- Two Retirement Bargains With Upside Potential
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- 3 REITs That Pay Me $2,000 Each Month
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Vornado (VNO) Up 2.3% Since Last Earnings Report?
- Important Warning To REIT Investors
- Alexandria Stock: Why This Life Science REIT Looks Too Cheap To Ignorel (NYSE:ARE)
- The More It Drops, The More I Buy
- Alexandria Stock Gains 19.3% in 3 Months: Will the Trend Continue?
Rango diario
85.16 88.00
Rango anual
67.38 123.11
- Cierres anteriores
- 85.78
- Open
- 86.07
- Bid
- 85.19
- Ask
- 85.49
- Low
- 85.16
- High
- 88.00
- Volumen
- 2.035 K
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- 4.53%
- Cambio a 6 meses
- -8.66%
- Cambio anual
- -28.50%
