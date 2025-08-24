Moedas / ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
86.58 USD 1.39 (1.63%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARE para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 86.20 e o mais alto foi 86.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Alexandria Real Estate Equities Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
Alexandria Real Estate stock rating upgraded by Evercore ISI to Outperform
Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
Faixa diária
86.20 86.79
Faixa anual
67.38 123.11
- Fechamento anterior
- 85.19
- Open
- 86.50
- Bid
- 86.58
- Ask
- 86.88
- Low
- 86.20
- High
- 86.79
- Volume
- 111
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- 6.23%
- Mudança de 6 meses
- -7.17%
- Mudança anual
- -27.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh