통화 / ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
86.23 USD 1.25 (1.43%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARE 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.16이고 고가는 88.23이었습니다.
Alexandria Real Estate Equities Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
86.16 88.23
년간 변동
67.38 123.11
- 이전 종가
- 87.48
- 시가
- 87.92
- Bid
- 86.23
- Ask
- 86.53
- 저가
- 86.16
- 고가
- 88.23
- 볼륨
- 2.472 K
- 일일 변동
- -1.43%
- 월 변동
- 5.80%
- 6개월 변동
- -7.55%
- 년간 변동율
- -27.62%
