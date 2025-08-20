Währungen / ARE
ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
87.48 USD 2.29 (2.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARE hat sich für heute um 2.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.62 bis zu einem Hoch von 87.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alexandria Real Estate Equities Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARE News
Tagesspanne
85.62 87.85
Jahresspanne
67.38 123.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.19
- Eröffnung
- 86.50
- Bid
- 87.48
- Ask
- 87.78
- Tief
- 85.62
- Hoch
- 87.85
- Volumen
- 2.525 K
- Tagesänderung
- 2.69%
- Monatsänderung
- 7.34%
- 6-Monatsänderung
- -6.21%
- Jahresänderung
- -26.57%
