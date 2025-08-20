KurseKategorien
Währungen / ARE
Zurück zum Aktien

ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc

87.48 USD 2.29 (2.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARE hat sich für heute um 2.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.62 bis zu einem Hoch von 87.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alexandria Real Estate Equities Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARE News

Tagesspanne
85.62 87.85
Jahresspanne
67.38 123.11
Vorheriger Schlusskurs
85.19
Eröffnung
86.50
Bid
87.48
Ask
87.78
Tief
85.62
Hoch
87.85
Volumen
2.525 K
Tagesänderung
2.69%
Monatsänderung
7.34%
6-Monatsänderung
-6.21%
Jahresänderung
-26.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K