ARE: Alexandria Real Estate Equities Inc
87.48 USD 2.29 (2.69%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AREの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり85.62の安値と87.85の高値で取引されました。
Alexandria Real Estate Equities Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
85.62 87.85
1年のレンジ
67.38 123.11
- 以前の終値
- 85.19
- 始値
- 86.50
- 買値
- 87.48
- 買値
- 87.78
- 安値
- 85.62
- 高値
- 87.85
- 出来高
- 2.525 K
- 1日の変化
- 2.69%
- 1ヶ月の変化
- 7.34%
- 6ヶ月の変化
- -6.21%
- 1年の変化
- -26.57%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B