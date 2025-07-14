Dövizler / APPN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
APPN: Appian Corporation - Class A
32.67 USD 0.49 (1.48%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APPN fiyatı bugün -1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.40 ve Yüksek fiyatı olarak 33.47 aralığında işlem gördü.
Appian Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APPN haberleri
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- Appian: Despite The Market’s Lack Of Interest, Growth Is Accelerating (NASDAQ:APPN)
- This Dark-Horse AI Stock Has Great News for Investors
- Appian stock price target lowered to $35 at TD Cowen on NRR pressure
- DA Davidson assumes coverage on Appian stock with Neutral rating
- Appian Corporation (APPN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Appian Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:APPN)
- Appian (APPN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Appian shares soar as AI drives earnings beat and raised outlook
- Appian Q2 2025 slides: Cloud revenue surges 21%, AI strategy drives growth
- Appian (APPN) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Toast (TOST) Q2 Earnings Meet Estimates
- Will Appian (APPN) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Abdiel Capital sells $19.2 million in Appian (APPN) stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Abdiel Capital sold Appian (APPN) shares worth $17.1m
- Pegasystems Affirms Outlook As Cloud Strategy Powers Momentum - Pegasystems (NASDAQ:PEGA)
- Barclays raises Pegasystems stock price target to $58 on cloud growth
- Tuesday’s Insider Moves: Top Execs Sell Shares in Tech and Gaming Firms
- Abdiel Capital sold Appian (APPN) shares worth $8.3m
- Osisko Gold Royalties stock price target raised to $29 by Raymond James
- Appian appoints David Crozier as chief marketing officer
- Abdiel Capital sells Appian (APPN) shares worth $3.8 million
- Analysis-US rare earth pricing system is poised to challenge China’s dominance
Günlük aralık
32.40 33.47
Yıllık aralık
24.00 43.33
- Önceki kapanış
- 33.16
- Açılış
- 33.41
- Satış
- 32.67
- Alış
- 32.97
- Düşük
- 32.40
- Yüksek
- 33.47
- Hacim
- 1.548 K
- Günlük değişim
- -1.48%
- Aylık değişim
- 6.94%
- 6 aylık değişim
- 14.27%
- Yıllık değişim
- -4.28%
21 Eylül, Pazar