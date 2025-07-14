Währungen / APPN
APPN: Appian Corporation - Class A
33.16 USD 1.67 (5.30%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APPN hat sich für heute um 5.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.66 bis zu einem Hoch von 33.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Appian Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Appian: Despite The Market’s Lack Of Interest, Growth Is Accelerating (NASDAQ:APPN)
- This Dark-Horse AI Stock Has Great News for Investors
- Appian stock price target lowered to $35 at TD Cowen on NRR pressure
- DA Davidson assumes coverage on Appian stock with Neutral rating
- Appian Corporation (APPN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Appian Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:APPN)
- Appian (APPN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Appian shares soar as AI drives earnings beat and raised outlook
- Appian Q2 2025 slides: Cloud revenue surges 21%, AI strategy drives growth
- Appian (APPN) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Will Appian (APPN) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Abdiel Capital sells $19.2 million in Appian (APPN) stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Abdiel Capital sold Appian (APPN) shares worth $17.1m
- Tuesday’s Insider Moves: Top Execs Sell Shares in Tech and Gaming Firms
- Abdiel Capital sold Appian (APPN) shares worth $8.3m
- Appian appoints David Crozier as chief marketing officer
- Abdiel Capital sells Appian (APPN) shares worth $3.8 million
Tagesspanne
31.66 33.23
Jahresspanne
24.00 43.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.49
- Eröffnung
- 31.70
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Tief
- 31.66
- Hoch
- 33.23
- Volumen
- 2.574 K
- Tagesänderung
- 5.30%
- Monatsänderung
- 8.54%
- 6-Monatsänderung
- 15.98%
- Jahresänderung
- -2.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K