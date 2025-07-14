KurseKategorien
Währungen / APPN
Zurück zum Aktien

APPN: Appian Corporation - Class A

33.16 USD 1.67 (5.30%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APPN hat sich für heute um 5.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.66 bis zu einem Hoch von 33.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Appian Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APPN News

Tagesspanne
31.66 33.23
Jahresspanne
24.00 43.33
Vorheriger Schlusskurs
31.49
Eröffnung
31.70
Bid
33.16
Ask
33.46
Tief
31.66
Hoch
33.23
Volumen
2.574 K
Tagesänderung
5.30%
Monatsänderung
8.54%
6-Monatsänderung
15.98%
Jahresänderung
-2.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K