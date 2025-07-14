КотировкиРазделы
APPN: Appian Corporation - Class A

30.97 USD 0.17 (0.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APPN за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.22, а максимальная — 31.03.

Следите за динамикой Appian Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.22 31.03
Годовой диапазон
24.00 43.33
Предыдущее закрытие
30.80
Open
30.75
Bid
30.97
Ask
31.27
Low
30.22
High
31.03
Объем
1.813 K
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
8.32%
Годовое изменение
-9.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.