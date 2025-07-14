Валюты / APPN
APPN: Appian Corporation - Class A
30.97 USD 0.17 (0.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APPN за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.22, а максимальная — 31.03.
Следите за динамикой Appian Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APPN
Дневной диапазон
30.22 31.03
Годовой диапазон
24.00 43.33
- Предыдущее закрытие
- 30.80
- Open
- 30.75
- Bid
- 30.97
- Ask
- 31.27
- Low
- 30.22
- High
- 31.03
- Объем
- 1.813 K
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 8.32%
- Годовое изменение
- -9.26%
