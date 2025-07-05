FiyatlarBölümler
APEI
APEI: American Public Education Inc

35.92 USD 0.41 (1.13%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APEI fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.83 ve Yüksek fiyatı olarak 36.85 aralığında işlem gördü.

American Public Education Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.83 36.85
Yıllık aralık
13.45 36.85
Önceki kapanış
36.33
Açılış
36.46
Satış
35.92
Alış
36.22
Düşük
35.83
Yüksek
36.85
Hacim
391
Günlük değişim
-1.13%
Aylık değişim
20.94%
6 aylık değişim
63.27%
Yıllık değişim
144.52%
