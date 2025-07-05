Währungen / APEI
APEI: American Public Education Inc
36.33 USD 0.37 (1.03%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APEI hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.58 bis zu einem Hoch von 36.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Public Education Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.58 36.47
Jahresspanne
13.45 36.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.96
- Eröffnung
- 36.01
- Bid
- 36.33
- Ask
- 36.63
- Tief
- 35.58
- Hoch
- 36.47
- Volumen
- 390
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 22.32%
- 6-Monatsänderung
- 65.14%
- Jahresänderung
- 147.31%
