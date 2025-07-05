Валюты / APEI
APEI: American Public Education Inc
35.69 USD 0.24 (0.68%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APEI за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.67, а максимальная — 35.95.
Следите за динамикой American Public Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APEI
- DA Davidson initiates coverage on American Public Education stock with Buy rating
- Is Stride's Investment in Tutoring the Key to Growth Retention?
- APEI appoints James Kenigsberg as interim chief innovation officer
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- American Public Education (APEI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- American Public Education (APEI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- APEI Q2 2025 presentation: Revenue up 7%, strategic simplification underway
- American Public Education earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- American Public to Report Q2 Earnings: Here's What You Must Know
- FOXA Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Should Value Investors Buy American Public Education (APEI) Stock?
- Paramount Global Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Comcast's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- APEI or LINC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is American Public Education (APEI) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Mattel (MAT) Q2 Earnings Top Estimates
- Here's Why American Public Education (APEI) is a Strong Value Stock
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Stride Stock Tumbles 9% in Past Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- Why Fast-paced Mover American Public Education (APEI) Is a Great Choice for Value Investors
- Are Investors Undervaluing American Public Education (APEI) Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for July 15th
- APEI vs. LINC: Which Stock Is the Better Value Option?
- Grand Canyon Education Stock: Asset-Light Model Still Has Room To Run (NASDAQ:LOPE)
Дневной диапазон
34.67 35.95
Годовой диапазон
13.45 35.96
- Предыдущее закрытие
- 35.45
- Open
- 35.38
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Low
- 34.67
- High
- 35.95
- Объем
- 338
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 20.17%
- 6-месячное изменение
- 62.23%
- Годовое изменение
- 142.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.