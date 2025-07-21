Dövizler / AOS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AOS: A.O. Smith Corporation
73.09 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AOS fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.47 ve Yüksek fiyatı olarak 73.38 aralığında işlem gördü.
A.O. Smith Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AOS haberleri
- UBS, AO Smith için 76 dolar hedef fiyatını zorluklara rağmen korudu
- AO Smith stock price target maintained at $76 by UBS amid headwinds
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- AO Smith stock rating reiterated as Buy by Stifel, price target at $89
- A O Smith exec VP Stern sells $1.24 million in stock
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- A O Smith Raises 2025 Outlook
- AO Smith stock price target raised to $76 by UBS on conservative guidance
- AO Smith stock price target maintained at $75 by DA Davidson
- Here's Why A.O. Smith (AOS) is a Strong Value Stock
- A.O. Smith Q2 Earnings: The Price Is-Not-Right (NYSE:AOS)
- Fed Rate Decision In Focus With Microsoft, Apple Set To Report Earnings
- DA Davidson reiterates Neutral rating on AO Smith stock amid China review
- A. O. Smith Corporation (AOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: A.O. Smith beats Q2 2025 earnings expectations
- A.O. Smith Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, China challenges persist
- A. O. Smith Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Decline Y/Y
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- A.O. Smith tops Q2 estimates, raises full-year outlook despite China challenges
- AO Smith earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Morning Bid: Trade relief, business lift and market high
- Otis Worldwide Q2 Earnings Top, Sales Miss, 2025 Sales View Down
- A. O. Smith Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in Store?
Günlük aralık
72.47 73.38
Yıllık aralık
58.83 89.73
- Önceki kapanış
- 73.06
- Açılış
- 72.85
- Satış
- 73.09
- Alış
- 73.39
- Düşük
- 72.47
- Yüksek
- 73.38
- Hacim
- 1.104 K
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 4.25%
- 6 aylık değişim
- 11.49%
- Yıllık değişim
- -18.54%
21 Eylül, Pazar