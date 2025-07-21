Валюты / AOS
AOS: A.O. Smith Corporation
73.59 USD 0.31 (0.42%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AOS за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.78, а максимальная — 73.71.
Следите за динамикой A.O. Smith Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AOS
- UBS сохраняет целевую цену акций AO Smith на уровне $76 на фоне трудностей
- AO Smith stock price target maintained at $76 by UBS amid headwinds
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- AO Smith stock rating reiterated as Buy by Stifel, price target at $89
- A O Smith exec VP Stern sells $1.24 million in stock
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- A O Smith Raises 2025 Outlook
- AO Smith stock price target raised to $76 by UBS on conservative guidance
- AO Smith stock price target maintained at $75 by DA Davidson
- Here's Why A.O. Smith (AOS) is a Strong Value Stock
- A.O. Smith Q2 Earnings: The Price Is-Not-Right (NYSE:AOS)
- Fed Rate Decision In Focus With Microsoft, Apple Set To Report Earnings
- DA Davidson reiterates Neutral rating on AO Smith stock amid China review
- A. O. Smith Corporation (AOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: A.O. Smith beats Q2 2025 earnings expectations
- A.O. Smith Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, China challenges persist
- A. O. Smith Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Decline Y/Y
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- A.O. Smith tops Q2 estimates, raises full-year outlook despite China challenges
- AO Smith earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Morning Bid: Trade relief, business lift and market high
- Otis Worldwide Q2 Earnings Top, Sales Miss, 2025 Sales View Down
- A. O. Smith Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in Store?
Дневной диапазон
72.78 73.71
Годовой диапазон
58.83 89.73
- Предыдущее закрытие
- 73.28
- Open
- 73.06
- Bid
- 73.59
- Ask
- 73.89
- Low
- 72.78
- High
- 73.71
- Объем
- 1.019 K
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 4.96%
- 6-месячное изменение
- 12.25%
- Годовое изменение
- -17.99%
