AOS: A.O. Smith Corporation

73.09 USD 0.03 (0.04%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOS a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.47 et à un maximum de 73.38.

Suivez la dynamique A.O. Smith Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
72.47 73.38
Range Annuel
58.83 89.73
Clôture Précédente
73.06
Ouverture
72.85
Bid
73.09
Ask
73.39
Plus Bas
72.47
Plus Haut
73.38
Volume
1.104 K
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
4.25%
Changement à 6 Mois
11.49%
Changement Annuel
-18.54%
