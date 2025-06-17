FiyatlarBölümler
Dövizler / AORT
Geri dön - Hisse senetleri

AORT: Artivion Inc

40.54 USD 0.84 (2.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AORT fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.41 ve Yüksek fiyatı olarak 41.67 aralığında işlem gördü.

Artivion Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AORT haberleri

Günlük aralık
40.41 41.67
Yıllık aralık
21.97 45.07
Önceki kapanış
41.38
Açılış
41.44
Satış
40.54
Alış
40.84
Düşük
40.41
Yüksek
41.67
Hacim
720
Günlük değişim
-2.03%
Aylık değişim
-7.08%
6 aylık değişim
65.33%
Yıllık değişim
52.46%
21 Eylül, Pazar