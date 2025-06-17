Dövizler / AORT
AORT: Artivion Inc
40.54 USD 0.84 (2.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AORT fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.41 ve Yüksek fiyatı olarak 41.67 aralığında işlem gördü.
Artivion Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AORT haberleri
Günlük aralık
40.41 41.67
Yıllık aralık
21.97 45.07
- Önceki kapanış
- 41.38
- Açılış
- 41.44
- Satış
- 40.54
- Alış
- 40.84
- Düşük
- 40.41
- Yüksek
- 41.67
- Hacim
- 720
- Günlük değişim
- -2.03%
- Aylık değişim
- -7.08%
- 6 aylık değişim
- 65.33%
- Yıllık değişim
- 52.46%
21 Eylül, Pazar