AORT: Artivion Inc
41.62 USD 0.24 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AORT hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.36 bis zu einem Hoch von 41.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Artivion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
41.36 41.67
Jahresspanne
21.97 45.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.38
- Eröffnung
- 41.44
- Bid
- 41.62
- Ask
- 41.92
- Tief
- 41.36
- Hoch
- 41.67
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- -4.61%
- 6-Monatsänderung
- 69.74%
- Jahresänderung
- 56.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K