KurseKategorien
Währungen / AORT
Zurück zum Aktien

AORT: Artivion Inc

41.62 USD 0.24 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AORT hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.36 bis zu einem Hoch von 41.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Artivion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AORT News

Tagesspanne
41.36 41.67
Jahresspanne
21.97 45.07
Vorheriger Schlusskurs
41.38
Eröffnung
41.44
Bid
41.62
Ask
41.92
Tief
41.36
Hoch
41.67
Volumen
34
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
-4.61%
6-Monatsänderung
69.74%
Jahresänderung
56.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K