Валюты / AORT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AORT: Artivion Inc
39.54 USD 0.23 (0.58%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AORT за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.27, а максимальная — 40.15.
Следите за динамикой Artivion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AORT
- Artivion, Inc. (AORT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Share Growth And Strong Clinical Results Continue To Support The Artivion Story (NYSE:AORT)
- Artivion Inc stock hits 52-week high at 44.01 USD
- Artivion stock price target raised to $50 from $45 at Needham
- Artivion stock hits 52-week high at 43.93 USD
- Artivion at Canaccord Conference: Strategic Growth and Innovation
- Artivion stock price target raised by Stifel to $40 on strong AMDS launch
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Needham raises Artivion stock price target to $45 on growth acceleration
- Artivion stock price target raised to $41 from $35 at Canaccord on strong Q2
- Oppenheimer lowers Artivion stock price target to $40 from $42, maintains Outperform
- Oppenheimer raises Artivion stock price target to $40 on strong Q2 results
- Artivion Q2 2025 slides: Revenue jumps 14%, guidance raised on strong product growth
- Artivion stock price target raised to $42 from $33 at JMP on strong growth
- Artivion (AORT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Artivion earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Stifel raises Artivion stock price target to $36 on positive AMDS feedback
- Artivion stock reaches 52-week high at 33.16 USD
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Artivion stock
- Artivion Inc stock reaches 52-week high at 32.38 USD
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Artivion at 2025 Truist MedTech Conference: Aortic Strategy Unveiled
Дневной диапазон
39.27 40.15
Годовой диапазон
21.97 45.07
- Предыдущее закрытие
- 39.77
- Open
- 39.62
- Bid
- 39.54
- Ask
- 39.84
- Low
- 39.27
- High
- 40.15
- Объем
- 576
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -9.37%
- 6-месячное изменение
- 61.26%
- Годовое изменение
- 48.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.