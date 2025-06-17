통화 / AORT
AORT: Artivion Inc
40.54 USD 0.84 (2.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AORT 환율이 오늘 -2.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.41이고 고가는 41.67이었습니다.
Artivion Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
40.41 41.67
년간 변동
21.97 45.07
- 이전 종가
- 41.38
- 시가
- 41.44
- Bid
- 40.54
- Ask
- 40.84
- 저가
- 40.41
- 고가
- 41.67
- 볼륨
- 720
- 일일 변동
- -2.03%
- 월 변동
- -7.08%
- 6개월 변동
- 65.33%
- 년간 변동율
- 52.46%
20 9월, 토요일