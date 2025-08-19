Dövizler / AON
AON: Aon plc Class A (Ireland)
351.20 USD 1.53 (0.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AON fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 348.66 ve Yüksek fiyatı olarak 355.39 aralığında işlem gördü.
Aon plc Class A (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
348.66 355.39
Yıllık aralık
323.73 412.97
- Önceki kapanış
- 352.73
- Açılış
- 353.95
- Satış
- 351.20
- Alış
- 351.50
- Düşük
- 348.66
- Yüksek
- 355.39
- Hacim
- 4.959 K
- Günlük değişim
- -0.43%
- Aylık değişim
- -4.26%
- 6 aylık değişim
- -11.86%
- Yıllık değişim
- 0.34%
21 Eylül, Pazar