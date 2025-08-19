FiyatlarBölümler
AON: Aon plc Class A (Ireland)

351.20 USD 1.53 (0.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AON fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 348.66 ve Yüksek fiyatı olarak 355.39 aralığında işlem gördü.

Aon plc Class A (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
348.66 355.39
Yıllık aralık
323.73 412.97
Önceki kapanış
352.73
Açılış
353.95
Satış
351.20
Alış
351.50
Düşük
348.66
Yüksek
355.39
Hacim
4.959 K
Günlük değişim
-0.43%
Aylık değişim
-4.26%
6 aylık değişim
-11.86%
Yıllık değişim
0.34%
21 Eylül, Pazar