КотировкиРазделы
Валюты / AON
Назад в Рынок акций США

AON: Aon plc Class A (Ireland)

356.56 USD 7.15 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AON за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 356.15, а максимальная — 362.22.

Следите за динамикой Aon plc Class A (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AON

Дневной диапазон
356.15 362.22
Годовой диапазон
323.73 412.97
Предыдущее закрытие
363.71
Open
361.88
Bid
356.56
Ask
356.86
Low
356.15
High
362.22
Объем
2.051 K
Дневное изменение
-1.97%
Месячное изменение
-2.80%
6-месячное изменение
-10.52%
Годовое изменение
1.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.