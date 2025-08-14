Валюты / AON
AON: Aon plc Class A (Ireland)
356.56 USD 7.15 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AON за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 356.15, а максимальная — 362.22.
Следите за динамикой Aon plc Class A (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AON
- Повышенные цены на акции отражают надежды на временное охлаждение рынка труда — Goldman Sachs
- 4 Brilliant Warren Buffett Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Инвестиции Aon в таланты и высокая маржа выделяют компанию среди конкурентов
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Morgan Stanley upgrades Aon stock rating to Overweight on growth outlook
- Aon Joins Forces With Scuderia Ferrari HP in Multi-Year Partnership
- Aon Nets $2.2 Billion After-Tax Proceeds From Sale Of NFP Wealth Unit - Aon (NYSE:AON)
- Aon to sell majority of NFP’s wealth business for $2.7 billion
- Aon (AON) to Offload NFP Wealth Business Back to Madison Dearborn for Almost $3B - TipRanks.com
- Aon nears sale of NFP wealth business to Madison Dearborn for $3 billion - report
- Aon in talks to return NFP wealth business to Madison Dearborn for nearly $3 billion, FT reports
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Can Willis Tower's Gemini Redefine How Insurers Manage Complex Risks?
- Brown & Brown (BRO) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- LevelBlue completes acquisition of Trustwave, becomes largest MSSP
- Macquarie Global Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Aon invests in eMed to expand GLP-1 weight management solutions
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- BNY Mellon Dynamic Value Fund Q2 2025 Commentary
- Aon faces lawsuit over alleged fraud in credit insurance for start-ups - FT
Дневной диапазон
356.15 362.22
Годовой диапазон
323.73 412.97
- Предыдущее закрытие
- 363.71
- Open
- 361.88
- Bid
- 356.56
- Ask
- 356.86
- Low
- 356.15
- High
- 362.22
- Объем
- 2.051 K
- Дневное изменение
- -1.97%
- Месячное изменение
- -2.80%
- 6-месячное изменение
- -10.52%
- Годовое изменение
- 1.87%
