통화 / AON
AON: Aon plc Class A (Ireland)
351.20 USD 1.53 (0.43%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AON 환율이 오늘 -0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 348.66이고 고가는 355.39이었습니다.
Aon plc Class A (Ireland) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AON News
- BRO Stock Trading at a Discount to Industry at 19.69X: Time to Hold?
- Aon Corp 목표가, TD Cowen, 419달러로 하향, 매수 등급 유지
- 키프 브루예트 앤 우즈, Aon 주식 ’시장수익률 상회’ 등급 재확인
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- 4 Brilliant Warren Buffett Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 에이온, 인재 투자와 강력한 마진으로 경쟁사와 차별화
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Morgan Stanley upgrades Aon stock rating to Overweight on growth outlook
- Aon Joins Forces With Scuderia Ferrari HP in Multi-Year Partnership
- Aon Nets $2.2 Billion After-Tax Proceeds From Sale Of NFP Wealth Unit - Aon (NYSE:AON)
- Aon to sell majority of NFP’s wealth business for $2.7 billion
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Can Willis Tower's Gemini Redefine How Insurers Manage Complex Risks?
- Brown & Brown (BRO) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- LevelBlue completes acquisition of Trustwave, becomes largest MSSP
일일 변동 비율
348.66 355.39
년간 변동
323.73 412.97
- 이전 종가
- 352.73
- 시가
- 353.95
- Bid
- 351.20
- Ask
- 351.50
- 저가
- 348.66
- 고가
- 355.39
- 볼륨
- 4.959 K
- 일일 변동
- -0.43%
- 월 변동
- -4.26%
- 6개월 변동
- -11.86%
- 년간 변동율
- 0.34%
