AON: Aon plc Class A (Ireland)
351.20 USD 1.53 (0.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AON a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 348.66 et à un maximum de 355.39.
Suivez la dynamique Aon plc Class A (Ireland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AON Nouvelles
Range quotidien
348.66 355.39
Range Annuel
323.73 412.97
- Clôture Précédente
- 352.73
- Ouverture
- 353.95
- Bid
- 351.20
- Ask
- 351.50
- Plus Bas
- 348.66
- Plus Haut
- 355.39
- Volume
- 4.959 K
- Changement quotidien
- -0.43%
- Changement Mensuel
- -4.26%
- Changement à 6 Mois
- -11.86%
- Changement Annuel
- 0.34%
20 septembre, samedi