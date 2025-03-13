FiyatlarBölümler
Dövizler / ANNX
Geri dön - Hisse senetleri

ANNX: Annexon Inc

2.86 USD 0.22 (8.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANNX fiyatı bugün 8.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.66 ve Yüksek fiyatı olarak 2.89 aralığında işlem gördü.

Annexon Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANNX haberleri

Günlük aralık
2.66 2.89
Yıllık aralık
1.28 7.85
Önceki kapanış
2.64
Açılış
2.67
Satış
2.86
Alış
3.16
Düşük
2.66
Yüksek
2.89
Hacim
3.649 K
Günlük değişim
8.33%
Aylık değişim
38.83%
6 aylık değişim
48.19%
Yıllık değişim
-51.93%
21 Eylül, Pazar