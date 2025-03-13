Валюты / ANNX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ANNX: Annexon Inc
2.65 USD 0.16 (6.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANNX за сегодня изменился на 6.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.49, а максимальная — 2.68.
Следите за динамикой Annexon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ANNX
- Annexon, Inc. (ANNX) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Annexon, Inc. (ANNX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Vonaprument selected for EMA’s product development coordinator pilot
- Carson William H. buys Annexon (ANNX) shares worth $9,999
- Annexon completes enrollment for phase 3 dry AMD therapy trial
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Annexon: Lead GBS Therapy Stokes Near Term Potential (NASDAQ:ANNX)
- Annexon amends 2022 warrants, extends term and sets cash-only exercise
- Annexon Bolsters Ophthalmology Expertise with Appointment of Retina Specialist Lloyd Clark, M.D., as Pivotal ANX007 Program Advances in Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD) with Geographic Atro
- Annexon Biosciences to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Annexon reports promising Guillain-Barré treatment results
- Annexon Reports Inducement Grants to New Employees Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon's Investigational Drug Shows Rapid Recovery And Durable Benefit In Rare Neurological Disorder - Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon: Despite Major Catalysts, Stock Is Trading Almost At Cash (NASDAQ:ANNX)
Дневной диапазон
2.49 2.68
Годовой диапазон
1.28 7.85
- Предыдущее закрытие
- 2.49
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.49
- High
- 2.68
- Объем
- 2.762 K
- Дневное изменение
- 6.43%
- Месячное изменение
- 28.64%
- 6-месячное изменение
- 37.31%
- Годовое изменение
- -55.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.