ANNX: Annexon Inc

2.65 USD 0.16 (6.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANNX за сегодня изменился на 6.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.49, а максимальная — 2.68.

Следите за динамикой Annexon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ANNX

Дневной диапазон
2.49 2.68
Годовой диапазон
1.28 7.85
Предыдущее закрытие
2.49
Open
2.49
Bid
2.65
Ask
2.95
Low
2.49
High
2.68
Объем
2.762 K
Дневное изменение
6.43%
Месячное изменение
28.64%
6-месячное изменение
37.31%
Годовое изменение
-55.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.