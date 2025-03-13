Divisas / ANNX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANNX: Annexon Inc
2.52 USD 0.13 (4.91%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANNX de hoy ha cambiado un -4.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.50, mientras que el máximo ha alcanzado 2.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Annexon Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANNX News
- Annexon, Inc. (ANNX) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- Annexon, Inc. (ANNX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Vonaprument selected for EMA’s product development coordinator pilot
- Carson William H. buys Annexon (ANNX) shares worth $9,999
- Annexon completes enrollment for phase 3 dry AMD therapy trial
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Annexon: Lead GBS Therapy Stokes Near Term Potential (NASDAQ:ANNX)
- Annexon amends 2022 warrants, extends term and sets cash-only exercise
- Annexon Bolsters Ophthalmology Expertise with Appointment of Retina Specialist Lloyd Clark, M.D., as Pivotal ANX007 Program Advances in Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD) with Geographic Atro
- Annexon Biosciences to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Annexon reports promising Guillain-Barré treatment results
- Annexon Reports Inducement Grants to New Employees Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon's Investigational Drug Shows Rapid Recovery And Durable Benefit In Rare Neurological Disorder - Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Annexon: Despite Major Catalysts, Stock Is Trading Almost At Cash (NASDAQ:ANNX)
Rango diario
2.50 2.71
Rango anual
1.28 7.85
- Cierres anteriores
- 2.65
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.50
- High
- 2.71
- Volumen
- 1.940 K
- Cambio diario
- -4.91%
- Cambio mensual
- 22.33%
- Cambio a 6 meses
- 30.57%
- Cambio anual
- -57.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B