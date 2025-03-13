QuotazioniSezioni
ANNX: Annexon Inc

2.86 USD 0.22 (8.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANNX ha avuto una variazione del 8.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.66 e ad un massimo di 2.89.

Intervallo Giornaliero
2.66 2.89
Intervallo Annuale
1.28 7.85
Chiusura Precedente
2.64
Apertura
2.67
Bid
2.86
Ask
3.16
Minimo
2.66
Massimo
2.89
Volume
3.649 K
Variazione giornaliera
8.33%
Variazione Mensile
38.83%
Variazione Semestrale
48.19%
Variazione Annuale
-51.93%
21 settembre, domenica