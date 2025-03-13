Valute / ANNX
ANNX: Annexon Inc
2.86 USD 0.22 (8.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANNX ha avuto una variazione del 8.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.66 e ad un massimo di 2.89.
Segui le dinamiche di Annexon Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ANNX News
Intervallo Giornaliero
2.66 2.89
Intervallo Annuale
1.28 7.85
- Chiusura Precedente
- 2.64
- Apertura
- 2.67
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- Minimo
- 2.66
- Massimo
- 2.89
- Volume
- 3.649 K
- Variazione giornaliera
- 8.33%
- Variazione Mensile
- 38.83%
- Variazione Semestrale
- 48.19%
- Variazione Annuale
- -51.93%
